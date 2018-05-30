Представлен серийный электрокроссовер KIA Niro EV

Сегодня, 06:00

Недавно был презентован прототип KIA Niro EV, а сейчас корейская машиностроительная компания показала серийный вариант исполнения электрокара. Новинка отличается от концепта менее агрессивным внешним оформлением.

Отмечается, что серийная сборка нового KIA Niro EV стартует в июне 2018 года. Внешне автомобиль подобен более ранними модификациям седанов, но получил более спортивную и премиальную внешность. В моторном отсеке KIA Niro EV разместятся 135-сильный и 204-сильный моторы. Они работают в тандеме с 7-скоростной автоматической трансмиссией. Дальность хода новинки составит от 240 до 380 км.

До первой сотни новый электрокар KIA Niro EV сможет разогнаться за 9,3 секунды при предельной скорости в 210 км/ч. Салон машины получит внушительный тачскрин размером 10 дюймов. В экстерьере новинки стоит выделить ряд элементов из серого пластика.

Цена на модель пока держится в секрете. По информации инсайдеров, автомобиль получит три цветовых оттенка, а в РФ авто приедет во втором полугодии нынешнего года.