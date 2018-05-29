Голландцы из RemetzCar создали универсал на базе Tesla Model S

Сегодня, 18:00

Голландское тюнинг-ателье RemetzCar, инженеры которого занимаются преобразованием машин премиум-класса в лимузины, представило свое новое творение, которым является полностью электрический универсал, в основу которого лег американский электрокар Tesla Model S. Конструкторы начали трудиться над проектом еще в прошлом году, но готовое изделие представлено только сейчас.

Инженеры компании удлинили архитектуру, внедрили новые панели из алюминия и переработали стойку. Также модернизации подверглись крыша и окна. Машина получила полностью разработанную дверь со встроенным спойлером, дворником и стоп-сигналом.

Отмечается, что разработкой универсала ателье занялись по заказу одного из своих клиентов. Но при этом, специалисты компании выразили желание сделать небольшой тираж таких авто из 20 экземпляров.

В 2016 году разработчики из RemetzCar презентовали премиальный катафалк, построенный на платформе Tesla Model S. Также инженеры компании трудились над удлиненными Bentley Muslanne, Audi A7 L и Mercedes-Benz S-Class.