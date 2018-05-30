Россияне с июня попрощаются со знаком «Шипы»

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В прошлом году правительство приняло законопроект, который обязывал всех водителей с шипованной резиной клеить знак "шипы", однако согласно новым поправкам, данный законопроект будет отменён уже начиная с июня этого года.

Специалисты из ГИБДД разработали новые правила, касающиеся знака "шипы". Согласно новым поправкам, данный знак больше нет необходимости клеить на стекло. Напомним, ранее сотрудники ГИБДД штрафовали водителей, которые ездили на зимней резине с шипами, но никак не обозначали это.

Как объяснили в пресс-службе ГИБДД, отмена данного знака аргументирована тем, что он уже не актуален. По словам специалистов, сейчас больше внимания отдается электронным системам и динамическим характеристикам, а данная наклейка лишь формальность и мешает обзору.