Составлен апрельский ТОП-10 кроссоверов-бестселлеров России

Сегодня, 07:00

Апрельский рынок новых SUV в России составил 62 тысячи экземпляров. Спрос на кроссоверы и вседорожники в РФ показал «плюс» в 27,6% по сравнению с прошлогодней цифрой.

За прошедшее время текущего года, не считая мая, в России было реализовано 219,3 тысячи кроссоверов и внедорожников. Это на 25,9% больше, чем в прошлом году. Сегмент SUV на 43% занимает рынок легкового автотранспорта в России как по итогам апреля, так и за первые четыре месяца года.

Вседорожником №1 в стране снова признан Hyundai Creta. В апреле он распространился по РФ тиражом в 5 933 экземпляра. Продажи модели выросли на 29,5%. Второе место занимает Renault Duster. «Француз» потерял 8,5% продаж с результатом в 3 503 машины. Тройку лидеров замыкает LADA 4x4, проданный в количестве 3 145 единиц с «плюсом» в 27%. Четвертое место занимает KIA Sportage, обретший 3 096 покупателей, что на 25,4% больше в годовом сравнении. На пятой позиции расположился Chevrolet Niva, реализованный тиражом в 3 034 экземпляра с «плюсом» в 3,9%. Модель Mazda CX-5 не вошла в ТОП, но отличилась самым большим приростом продаж (+121,6%).

По итогам первых четырех месяцев лидером на рынке SUV в России тоже является Hyundai Creta (21 697 ед.; +36,2%). Второе место занимает Renault Duster (13 773 ед.; +10,8%). Третью позицию занимает KIA Sportage (10 686 ед.; +40,4%). На четвертом месте расположился Volkswagen Tiguan (10 229 ед.; +39,5%). Аутсайдером пятерки стал LADA 4x4 (10 220 ед.; +19,6%).