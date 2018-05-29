BMW iNext станет беспилотным электрокроссовером

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Немецкий премиальный бренд BMW продолжает развитие своей линейки электрокаров и скоро модельный ряд марки расширится. В настоящее время появились некоторые подробности грядущего BMW INext.

Отмечается, что дебют полностью электрического кроссовера BMW iNext ожидается к 2021 году. В модельном ряду он расположится выше BMW iX3, но он не будет иметь никаких общих черт с прототипом BMW Vision Next 100, который был показан в 2016 году.

Представители BMW подчеркивают, что новый электрокроссовер BMW iNext получит три главные технологии, над которыми инженеры компании сейчас трудятся. В частности, кроссовер снабдят постоянным подключением к серверам компании для того, чтобы ассистенты авто нормально функционировали. Также новинка получит новую автономную систему, однако главной спецификой станет новый двигатель, параметры которого пока засекречены.

Сообщается, что BMW iNext станет вторым электрокаром после BMW iX3, в основу которого легла архитектура BMW X3. Всего же стратегия компании предусматривает выпуск 25 моделей до 2025 года, половина из них станет электромобилями.