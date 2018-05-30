Фотошпионы рассекретили салон серийного компактвэна Geely

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Новинка от китайского автогиганта появится на внутреннем рынке в течение нынешнего года. Для компактвэна Geely предусмотрены три мотора.

Шоу-кар Geely MPV Concept дебютировал в прошлом году в Шанхае. Месяц назад была показана внешность серийной версии модели, получившей индекс VF11. Ее визуализации «засветились» в базе китайского Минпрома. Теперь же издание Bitauto представило в Сети первые фотографии салона автомобиля.

Интерьер серийного Geely MPV несколько напоминает внутреннее пространство прототипа. Однако в салоне товарной машины стало больше кнопок. Кроме того, автомобиль получил крупный дисплей системы мультимедиа. Также салон примечателен цифровой приборной панелью, хромироваными элементами декора и трехспицевым рулевым колесом.

Инсайдеры утверждают, что серийный Geely MPV построен на собственном шасси китайской компании. Габариты автомобиля составляют 4706х1909х1664 при колесной базе размером в 2 805 мм. Для машины предусмотрены модификации на 5, 6 и 7 посадочных мест.

Базовый Geely MPV может получить 177-сильный бензиновый турбодвигатель 1.5 JLH-3G15TD. Также ожидается появление гибридной и полностью электрической версий автомобиля. По слухам, расход топлива комбинированной силовой установки составил 1,7 л на 100 км пути. По некоторым данным, дебют машины состоится будущим летом.