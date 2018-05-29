«Волга» Путина продается в Петербурге за 21 млн рублей

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Речь идет о экземпляре модели ГАЗ-21, которая выпускалась для российского лидера. Автомобиль продается на отечественных специализированных сайтах.

«Волга» вошла в серию из трех экземпляров ГАЗ-21, которые были собраны в 2004 году. Эти машины были построены на базе Toyota для Владимира Путина. По некоторым данным, два экземпляра пребывают в ведении российского лидера, и политик ездил на этих машинах с президентом США Джорджем Бушем.

Третья «Волга», которая теперь продается, не попала в руки Владимиру Путину. У данного автомобиля есть официальный документ, в котором говорится, что машина является поздравлением президента России с днем рождения.

Габариты модели составляют 4770х1800х1520 мм. Автомобиль оснащен 150-сильным бензиновым агрегатом. Порог скорости уникальной «Волги» обозначен на отметке в 175 км/ч. Транспортное средство продается за 21 млн рублей.

Модель ГАЗ-21 берет свое начало в 1953 году. Тогда стартовала ее разработка, и уже в 1955 году машина отправилась на испытания в количестве трех прототипов. Она примечательна тем, что стала первым советским автомобилем, получившим АКПП. Кроме того, модель до сих пор ценится за свою классическую внешнюю и внутреннюю составляющие.