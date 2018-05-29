Воронежские автомобилисты «рыдают» из-за дорожающего бензина

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Российские АЗС продолжают «гнуть» ценники на топливо, что не обошло стороной и Воронеж. Данная проблема активно обсуждается в социальных сетях.

Воронежские автомобилисты «рыдают» в интернете по поводу повышения стоимости топлива. Если говорить о всей России, то по стране средний розничный ценник на горючее для транспорта вырос не менее чем на рубль. В самом Воронеже местные жители уже сообщают, что на некоторых заправках бензин АИ-98 продается уже за 49 рублей за литр, при том, что на прошлой неделе он стоил 47 рублей.

С бензином АИ-92 в Воронеже примерно такая же ситуация: его стоимость выросла в среднем на 90 копеек, а ценник топлива АИ-95 поднялся на 88 копеек. Стоимость последнего в областной столице теперь составляет 45,5 рублей.

По словам экспертов, ценник на топливо в России растет из-за того, что у участников рынка исчерпались запасы нефтепродуктов, которые закупались по старым ценам. Теперь же подорожавшая нефть вносит свои коррективы в стоимость горючего.

Примечательно, что до нынешней ситуации с дорожающим горючим премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился о том, чтобы Минфин, Минэнерго и ФАС проработали снижение акцизов на бензин и дизельное топливо до 28 мая.

Некоторые специалисты считают, что понижение акцизов не даст результатов. Более того, воронежцы и дальше будут «рыдать», но покупать дорожающий бензин все равно будут.