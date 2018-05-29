В августе дебютирует сверхбюджетный хэтчбэк Honda Brio

Сегодня, 15:41

В пресс-центре японской автомобилестроительной компании Honda объявили о презентации своего нового бюджетного небольшого хэтчбэка. Новый автомобиль ориентирован прежде всего на индийского потребителя.

Отмечается, дебют супербюджетного хэтчбэка Honda Brio намечен на индонезийском автосалоне GIIAS, который состоится в период с 2 по 12 августа нынешнего года. Предвестником новинки выступит прототип Honda Small RS Concept, премьера которого прошла в апреле 2018 года. Несмотря на то, что новинка очень похожа на концепт, ее могут разработать на новой архитектуре, которая послужила базой для нового седана Honda Amaze.

Информация о технических параметрах и другие данные о новинке пока держатся в секрете. Скорее всего, сборка нового хэтчбэка будет осуществляться на заводах Индии, Индонезии и Таиланда, а продаваться он будет в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

В моторном отсеке нынешней генерации Honda Brio установлен 1,2-литровый «атмосферник» на 4 цилиндра с мощностью в 90 «лошадок». Он приводится в действие 5-ступенчатой механической трансмиссией и вариатором. Следующую генерацию новинки тоже обустроят таким агрегатом.