Эксперты составили ТОП-5 автомобилей для выезда на шашлыки

Сегодня, 05:00

Настала пора отдыха на природе, и его неотъемлемой частью являются шашлыки. Чтобы выбраться на такое мероприятие, хорошо иметь автомобиль, и эксперты назвали ТОП-5 машин, подходящих для этого.

Первое место в рейтинге занимает люксовый внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Просторный вездеход с максимальным комфортом имеет холодильник в багажнике, так что в машине можно перевозить мясо для шашлыка не боясь, что оно испортится.

На втором месте ТОП-5 расположился отечественный внедорожник УАЗ «Патриот». Экспедиционная модификация модели по проходимости не уступает лидеру рейтинга, но стоит намного дешевле, однако для перевозки мяса придется запастись термосумками или другими подобными средствами.

Третье место занимает кроссовер Mazda CX-5. Машина имеет неплохую проходимость и экономный двигатель. Автомобиль хорош комфортом, а также вместительностью салона и багажника.

Четвертое место в ТОП-5 занял MINI Clubman. Компактный автомобиль обладает хорошей управляемостью, и в его багажнике можно обустроить место для хранения продуктов.

Замыкает пятерку Smart Brabus. Автомобиль не может похвастаться просторностью, но неплохо справляется с легким бездорожьем.