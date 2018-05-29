В сети рассекретили серийный кроссовер Audi Q8

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Немецкие машиностроители проектируют флагманский кроссовер Audi Q8, и до его дебюта осталось несколько дней. Накануне в Сети появились официальные тизеры вседорожника, технические подробности машины и дата ее презентации.

Общественность увидит кроссовер Audi Q8 5 июня в китайском Шэньчжэне. Новый вседорожник похож на представленный в минувшем году прототип Q8 Sport. Также немцы отметили, что внешность серийного кросса является отсылкой к раллийному Audi Ur-Quattro, получившему признание в 80-е годы прошлого века.

Публика уже несколько знакома с экстерьером кроссовера Audi Q8, так как он попадался фотошпионам. Кроме того, автомобильным папарацци удалось частично рассекретить интерьер автомобиля. По всей видимости, интерьер машины выполнят в духе новых A6, A7 и A8.

Кроссовер Audi Q8 разделяет платформу MLB с вседорожниками Q7, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и новым Volkswagen Touareg. Модульное шасси разработано специалистами VW.

Audi Q8 будет оснащаться 6- и 8-цилиндровыми бензиновыми и дизельными агрегатами. Также можно полагать, что он получит гибридную установку. Так, шоу-кар Q8 Sport оснащается комбинированным агрегатом суммарной мощностью 476 л.с. Не исключено, что подобную установку получит товарный кросс.