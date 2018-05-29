Клиенты московского каршеринга будут ездить на роскошных Porsche‍

Сегодня, 12:05

Автопарк московского каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» пополнится немецкими премиальными автомобилями. Летом текущего года «Яндекс.Драйв» получит 500 единиц Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series, а также 10 кроссоверов Porsche Macan и 2 спорткара Porsche 911 Carrera 4S.

Отмечается, что с целью привлечения клиентов, привыкших к обслуживанию премиум-класса, автомобили перекрасят в обычные цвета каршеринга. Глава компании Антон Рязанов отмечает, что в автопарке службы краткосрочной аренды присутствует около 2 000 авто, а число поездок составило примерно 1 000 000.

Также представители «Яндекс.Драйв» уже озвучили тарифы на аренду машины. За машины Porsche придется отдать 20 рублей за минуту, а автомобили Mercedes-Benz и BMW обойдутся от 10 рублей. Тариф на текущий момент можно при бронировании, и он уже не перетерпит изменений к концу поездки. Цену рассчитывают, используя алгоритм учета дорожной ситуации и спроса авто. В тариф включены цены на бензин, парковку и расширенное страхование.

Новые автомобили предлагаются только опытным автолюбителям. Арендовать авто могут люди от 26 лет с водительским стажем не меньше 6 лет.