Прощай, Priora: Эксперты назвали самые необычные версии легендарной модели

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LADA Priora стала одной из самых ярких и обсуждаемых машин своего времени. Автомобиль разошелся большим тиражом, однако совсем скоро он навсегда покинет конвейер.

Эксперты решили вспомнить самые необычные версии машины, и не смогли не упомянуть LADA Priora Coupe. Автомобиль появился в 2007 году. Модель выглядела неплохо, но была холодно встречена потребителем. Она выпускалась с 2010 п 2015 годы, но разошлась по рынку в количестве не более 2 500 единиц.

В 2008 году на конвейер отправился почти лимузин LADA Priora Premier. Удлиненная на 17,5 см машина стала намного просторнее для пассажиров заднего ряда кресел. Это было единственным отличием модификации от стандартного седана. Всего было собрано около 30 единиц модели, после чего в 2012 году она ушла с производства.

LADA Priora Sport Safety Car дебютировала в 2009 году. Машина преобразилась внешне и получила усиленный до 125 л.с. мотор. Машина ни в чем не «прославилась», но некоторое время использовалась как официальный автомобиль безопасности чемпионата WTCC.

Далее эксперты вспомнили про LADA Priora WTCC. Гоночный седан оснастили агрегатом Opel C20XE. «Раскачанный» мотор выдавал мощность 280 л.с. Автомобиль выходил на гоночный трек вместе с BMW 320si, Seat Leon и Chevrolet Cruze. Модель можно было увидеть не только в WTCC, но и на Российских Кольцевых Гонках.

В 2010 году свет увидел LADA Priora Багги в формате среднемоторного купе. Его представила команда Мастер-спорт. Заднеприводный болид получил оснастили трубчатым каркасом.

Когда появилась LADA Vesta, про модель Priora стали забывать, однако она иногда обновлялась тольяттинцами, а еще над ней работали мастера тюнинга. Благодаря им появилась LADA Priora ЮролТюнинг Xmug. Она получила переднюю часть, которая несколько копирует современную концепцию компании «АвтоВАЗ», которую называют «икс-дизайном».