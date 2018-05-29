Универсал Skoda Octavia 2020 на новой платформе выехал на тесты

Сегодня, 11:27

Инженеры чешского бренда Skoda, подконтрольного немецкому автоконцерну Volkswagen, вывели на тест-драйв обновленный универсал Skoda Octavia. Отмечается, что новая платформа замаскирована под кузов прежней генерации машины.

Новинка получила ряд отличительных особенностей. Новый Skoda Octavia 2020 разработали с использованием архитектуры MQB, которая предусматривает увеличение пространства в багажном отделении и более обширный салон. В моторном отсеке нового универсала разместился 1-литровый двигатель, который генерирует 95 и 115 лошадиных сил. Помимо всего, покупателям предложат 1,5-литровый 150-сильный мотор или 2-литровый агрегат с мощностью в 197 «лошадок».

Не исключено, что новый универсал Skoda Octavia получит и гибридный агрегат, в состав которого войдет 102-сильный электродвигатель и 1,5-литровый бензиновый мотор. Общая производительность установки достигнет 252 л.с. Точная дата дебюта новинки пока неизвестна, но вероятно ее покажут в 2019 году.