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Эксперты "Автостат Инфо" опубликовали отчеты продаж российской автомобилестроительной компании "АвтоВАЗ", согласно которым, за 4 месяца 2018 года дилерам марки LADA удалось реализовать машин на 55,2 миллиарда рублей. За один только апрель выручка составила 18,01 миллиарда рублей.

Как отмечают эксперты, за апрель автодилерам удалось продать LADA Vesta почти на 6 миллиардов рублей, всего было реализовано 9048 машин данной модели. Если посмотреть на результаты периода с января по апрель этого года, то было продано 29 657 LADA Vesta, а выручка от их реализации составила 19,43 миллиарда рублей. Согласно этим сведениям, LADA Vesta стала самой прибыльной моделью "АвтоВАЗ".

На втором месте расположилась LADA Granta, в апреле дилеры выручили от ее продаж 3,6 миллиарда рублей. За первые четыре месяца этого года продажи LADA Granta принесли 11,3 миллиарда рублей выручки. Тройку лидеров замыкает LADA Largus, объемы реализации которой в апреле составили 4 734 единицы, а выручка - 2,97 миллиарда рублей. За январь-апрель дилеры продали 10 309 машин и выручили более 6,5 миллиарда рублей.