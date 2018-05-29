Китайцы хотят ездить на автомобилях Aurus

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Несмотря на то, что в Китае уже давно выпускаются премиальные автомобили, китайские разработчики обратили внимание на отечественные автомобили бренда Aurus, или как ранее его называли проект «Кортеж». Российские люксовые новинки могут себя окупить.

К автомобилям Aurus уже интересуются состоятельные частные клиенты. Среди них не только российские крупные предприниматели, но и представители деловых кругов Поднебесной. Об этом сообщают специалисты «Центра компьютерного инжиниринга», которые принимали участие в создании машин Aurus.

Специалисты уверены, что премиальный седан Senat, минивэн Arsenal и полноразмерный внедорожник Komendat смогут окупить денежные средства, затраченные на их создание, так как получат конкурентную цену. Больше года назад был создан список всех интересующихся, среди которых российские и иностранные предприниматели. Особую активность проявляют китайцы. Отмечается, что мелкосерийное производство машин Aurus намечено на начало 2019 года.

Все авто «Кортеж» построены на единой модульной платформе (ЕМП). Они получили под капот 600-сильный гибрид, в состав которого вошли 8-цилиндровый бензиновый двигатель твинтурбо объемом 4,4 литра и электромотор. Официально седан и минивэн Aurus покажут на Московском автосалоне в августе, а внедорожник пока еще разрабатывается и его представят через год.