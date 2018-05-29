В Пензе кроссовер Nissan Qashqai «нырнул» в кусты

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Именно так выглядит картина, запечатленная жителями Пензы накануне. Кроссовер Nissan Qashqai сфотографировали на одной из парковок города, после чего он стал достоянием общественности благодаря интернету.

Фотографии кроссовера Nissan Qashqai, «нырнувшего» в кусты, появились в группе «Автохам Пенза» в соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что автомобиль наполовину стоит на парковке, однако его передняя часть находится в кювете.

Пользователи интернета предположили, что водитель кроссовера просто забыл поставить автомобиль на стояночный тормоз. Но если так, то, вероятно, машину кто-то столкнул в кювет, потому что иначе она бы не поехала вперед, так как парковка выглядит ровной. Также в комментариях к фотографиям кроссовера была высказана версия, по которой водитель машины допустил ошибку, когда парковался, из-за чего машина оказалась в кювете.

В комментариях юморные пользователи также написали, что автомобилист просто решил поставить свой Nissan Qashqai в тень, «чтобы солнце не напекло». К слову, на месте происшествия нет бордюра. Если бы он был, то с машиной, вполне возможно, ничего не случилось бы.