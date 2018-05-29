Платные парковки в Воронеже покажут, сколько в городе жадных автовладельцев

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Жители Воронежа продолжают обсуждать скорое введение в городе платных парковок. По мнению горожан, автомобилисты будут пытаться оставлять свой транспорт на стоянках, не заплатив за это.

Уже сейчас в Воронеже появляются специальные стенды с информацией для автомобилистов, объясняющей как пользоваться платной парковкой. Горожане, глядя на это, задались вполне справедливым вопросом: станет ли каждый отдавать свои деньги за гарантированное место на стоянке?

По мнению некоторых воронежцев, их ждет то же самое, что происходит в Москве. «Все, как в МСК завесят номера и дальше будут стоять бесплатно+вторым/третьим рядом», написал он в соцсетях.

Жители Воронежа убеждены, что некоторые автомобилисты будут всячески «уворачиваться» от оплаты парковок. Граждане считают, что такие действия позволят выявлять жадных горожан.

Стоит сказать, что в Воронеже многие одобрили введение платных парковок. Горожане считают, что они упростят использование транспорта, особенно в центре областной столицы. Кроме того, такие стоянки разгрузят дороги.