На тестах «засветился» универсал LADA Kalina, который Granta

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В сеть попали шпионские снимки нового универсала LADA Kalina-Granta, сделанные во время тестов дорогами общего пользования. Как именно назовут модель, в «АвтоВАЗ» ещё точно не подтвердили.

Ранее сообщалось, что российский автогигант ликвидирует товарный знак Kalina, а все модели перейдут в семейство Granta. По крайней мере, такие данные взяты со слайда с презентации «АвтоВАЗ», на котором представлены новые модели на ближайшие несколько лет. Таким образом хэтчбек, универсал и его кросс-версия LADA Kalina переименуют в Granta. В это же семейство вошли лифтбэк и седан.

Что касается прототипа универсала, заснятого на тестах, его кузов скрывал плотный камуфляж. Несмотря на это, сразу бросаются в глаза видоизмененный бампер, новая радиаторная решётка и передние фары, которые получили более вытянутую форму. Другие элементы экстерьера разглядеть сложно.

Ожидается, что дизайн LADA Kalina-Granta будет выполнен в икс-стиле моделей Vesta и Xray. Универсал и хэтчбек получат корпуса наружных зеркал, как у Granta, а у седана задние номерные знаки «переедут» с бампера на дверь багажника.

Предполагается, что обновлённое семейство LADA Kalina-Granta представят в августе в рамках Московского автосалона. В продаже новинки появятся уже этой осенью. Ожидается, что обновление будет косметическим, а моторы у моделей будут прежними.

На сегодняшний день LADA Kalina и Granta доступны с 1,6-литровыми двигателями мощностью 87, 98 и 106 «лошадок». В качестве трансмиссии предложена 6-скоростная МКПП, 4-ступенчантая АКПП или «робот». Четырехдверки Kalina и Granta также доступны в «заряженной» версии Sport с 1,6-литровым 114-сильным мотором и 5-скоростной «механикой».