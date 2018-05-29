Новый внедорожник Nissan Terra получил дизельный мотор

Сегодня, 09:09

Недавно на рынок вышел японский рамный внедорожник Nissan Terra, ориентированный на китайского потребителя. Теперь же новинку обустроили дизельным агрегатом и она предлагается на авторынках стран Юго-Восточной Азии.

Новый Nissan Terra разработан с использованием архитектуры пикапа Nissan Navara текущего поколения. Его размеры составят 4885X1865X1835 мм, а величина колесной базы достигает 2850 миллиметров.

Под капот 7-местный внедорожник Nissan Terra получил 2,5-литровый дизельный турбодвигатель, позаимствованный от Nissan Pathfinder, с отдачей в 190 лошадиных сил. Мотор функционирует в тандеме с 6-скоростной МКПП или 7-ступенчатой АКПП с системами заднего и полного привода.

Среди функций нового внедорожника следует выделить систему стабилизации, полностью светодиодные фары, мультимедийный центр с тачскрином, климат-контроль, систему кругового видеообзора, ассистента экстренного торможения, ассистента контроля мертвых зон и зеркало заднего обзора со светодиодным дисплеем. Отмечается, что новый Nissan Terra поборется за клиентов с Toyota Land Cruiser, Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport.

Цена дизельной версии нового Nissan Terra пока держится в секрете. Считается, что первоначально новинка появится на рынке Филиппин, а потом на рынках Таиланда и Индонезии.