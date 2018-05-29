Дикую покраску LADA воронежцы назвали антивандальной

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В одном из городских пабликов Воронежа под активное обсуждение попала фотография с необычно окрашенным ВАЗ-21099. Машина залита огромным слоем краски, который может защитить от всего, кроме насмешек.

Воронежцы накануне высмеяли дикую покраску малиновой LADA. "Такое чувство, что машину просто облили краской и оставили высыхать" - пишут в комментариях. На фотографии невооруженным глазом можно увидеть, что антивандальная покраска выполнена крайне некачественно, а в некоторых местах она даже свисает кусками.

Горожане шутят, что подобная покраска позволит защитить машину как от физических повреждений, так и от вандалов и угонщиков, ведь мало кто решится угнать такую "красоту". Один из комментаторов даже придумал название для данного цвета - "Переспелая вишня".