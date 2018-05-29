Власти РФ хотят запретить продажи подержанных машин «из рук в руки»‍

Сегодня, 12:00

Минпромторг РФ озаботился разработкой индустрии автомобильных аукционов, используя которую власти смогли бы сделать продажи подержанных машин более прозрачными. Благодаря такому нововведению бюджет РФ может пополняться на 20 000 000 0000 рублей ежегодно.

Отмечается, что оборот вторичного рынка РФ в настоящее время составляет 3 000 000 000 000 рублей. В ведомстве подчеркнули, что благодаря новому проекту на рынке могут появиться новые услуги.

В НТИ «Автонет», представители которой будут отвечать за осуществление данной затеи, сообщают, что аукционы упразднят процедуру продажи автомобилей «из рук в руки». Но интересен тот факт, что окончательная схема проекта еще неизвестна, но с главным направлением эксперты уже определились.

Теперь для того, чтобы продать свой подержанный автомобиль, россиянину придется использовать на выбор какую-либо электронную торговую площадку. Также «Автонет» назвал ряд факторов, благодаря которым простые автолюбители получат выгоду от данного проекта. Среди них стоит назвать прозрачную рыночную цену от покупателя, оценку остаточной стоимости от продавца и безопасную сделку с официальным автоцентром.