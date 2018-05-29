Воронежцы высмеяли гротескный тюнинг «семерки» с «оглушителем»

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На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях обнародовали фотографии довольно странного автомобиля. Привычный для всех граждан ВАЗ-2107 был украшен наклейками с названием компании Falken в стиле гоночных машин.

Отмечается, что самой интересной особенностью забавного «Жигуля» стал «оглушитель», представляющий из себя длинные, направленные из-под дна трубы.

Пользователи интернета не смогли пройти мимо такой «семерки» и оставили несколько комментариев под опубликованной фотографией. Некоторые высмеяли гротескный тюнинг, другие поинтересовались, как с таким «оглушителем» открывают заднюю дверь. Помимо того, пользователей еще интересует тот факт, как «Жигуль» заезжает в гараж или проезжает под низкими мостами.

Недавно в Воронеже был замечен забавный гибрид мотоцикла и автомобиля. Передняя часть необычного транспортного средства позаимствована от мотоцикла, а заднюю часть взяли от «легковушки», причем машину оснастили двумя сиденьями с подголовниками.