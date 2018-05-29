«Заряженная» LADA Vesta Sport готовится встать на конвейер в Ижевске

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24 мая отечественный автогигант зарегистрировал товарный знак LADA Vesta Sport. Спортивный седан будет выпускаться на заводе в Ижевске, хотя ранее все модификации Vesta Sport производились в Тольятти.

Концептуальная версия «заряженного» седана была представлена еще два года назад на Московском автосалоне. Серийный вариант сохранит дизайн от прототипа.

LADA Vesta Sport отличается от стандартной модели увеличенными бамперами, большими воздухозаборниками, аэродинамическим обвесом, спойлером на корме, задним диффузором, иными накладками и 17-дюймовыми дисками из легкосплавных металлов. Также седан получит заниженный клиренс, спортивную подвеску и усиленные тормоза.

Что касается силовых характеристик, об этом точной информации нет. Предположительно «заряженный» седан получит мотор объемом 1,6 литра и мощностью 149 «лошадок», а экстремальную версию R оснастят 1,8-литровым 149-сильным движком. О стоимости LADA Vesta Sport тоже ничего неизвестно, тем более, что «АвтоВАЗ» часто меняет ценники своих моделей.

Напомним, ранее в сеть попали снимки салона спортивного седана, которые намекают на то, что интерьер Vesta Sport будет темным.