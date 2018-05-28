В сети появились шпионские фото обновлённого Chevrolet Suburban 2020

Сегодня, 22:00

Папарацци удалось запечатлеть прототип пересмотренного Chevrolet Suburban 2020 во время дорожных испытаний. Публичная презентация новинки может состояться в конце нынешнего года или начале 2019 года.

Обновлённый Chevrolet Suburban 2020 вывели на тесты в плотном камуфляже. Несмотря на это, эксперты заметили, что передняя часть автомобиля повторяет дизайн Silverado. Известно, что новинка получит независимую заднюю подвеску. Подобное решение сделает поездки на этом внедорожнике более комфортными.

В моторном отсеке Chevrolet Suburban разместится 2,7-литровый турбированный мотор с опцией деактивации цилиндра. Помимо этого, модель будет предлагаться с 6,2-литровым атмосферным двигателем V8, способным генерировать 420 лошадиных сил.

Другие подробности о новинке пока засекречены. Отметим, что американский автопроизводитель намерен провести реорганизацию полноразмерных автомобилей, построенных на платформе T1XX.