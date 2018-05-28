Мэр Нижнего Тагила продаёт свой Nissan Patrol

Сегодня, 17:40

На сайте Avito было размещено объявление о продаже Nissan Patrol, владельцем которого является мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. За внедорожник, выпущенный в 2012 году, планируется выручить 1 400 000 рублей, причём изначально была указана цена в 1 500 000 рублей.

Местные СМИ сообщают, что Сергей Носов продаёт свой Nissan Patrol, чтобы купить новое авто. При этом машина всё ещё находится в кредите. На сайте размещены фотографии авто со всех ракурсов, включая салон. Скорее всего, снимки были сделаны на заднем дворе мэрии.

Внедорожник продаёт водитель городского главы Константин, на которого оформлена доверенность. Именно его телефон можно увидеть в объявлении. Отметим, что Nissan Patrol числится в декларации мэра за прошлый год. На этом автомобиле Носов ездит с тех пор, как занял пост мэра Нижнего Тагила.

На этой машине мэр отправлялся в командировки, хотя обычно чиновники используют в рабочее время служебный транспорт.

Примечательно, что в СМИ появилась информация о возможной отставке Сергея Носова. Он может занять должность губернатора Магаданской области.