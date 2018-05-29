Новый универсал Audi S6 оснастят двигателем от Porsche Panamera

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«Заряженный» универсал Audi S6 станет мощнее за счет силовой установки модели Porsche Panamera. 500-сильный мотор будет разгонять «сарай» до 100 км/ч примерно за 4 с.

Немецкие машиностроители испытывают новый универсал Audi S6, на что указывают шпионские фотографии порталов Carscoops и Autocar. По данным последнего, презентация автомобиля состоится в течение следующего года. Сайт также проинформировал, что модель Porsche Panamera Turbo поделится с «сараем» 4-литровым агрегатом TFSI. Этот же бензиновый двигатель будет использоваться на новых Bentley Continental GT и Audi S8.

Слухи гласят, что мотор нового Audi S6 будет выдавать мощность в 500 л.с. С таким агрегатом автомобиль сможет разгоняться до «сотни» немного более чем за 4 с. Для машины предусмотрен безальтернативный полный привод.

В апреле текущего года был представлен новый Audi A6 Avant. Универсал получил большой багажник, который при сложенных задних креслах увеличивается в объеме с 565 до 1 680 л. Автомобиль построен на архитектуре MLB EVO, которая сделала его легче и длиннее на 12 мм.

Новый Audi A6 Avant примечателен агрессивным внешним видом, выполненным в новом фирменном стиле немецкой марки. Также выделяются массивные колесные арки машины, иная светодиодная оптика, пересмотренные бамперы. В зависимости от комплектации, для универсала доступны одна из четырех подвесок.