Седан Aurus Senat проекта «Кортеж» впервые заметили на дорогах в Москве

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В столичной пробке неподалёку от Кремля был замечен премиальный российский седан Aurus Senat, разработка которого велась в рамках проекта «Кортеж». Фотографии автомобиля были размещены в социальной сети Facebook.

Новый седан ездит по Москве с проблесковыми маячками на крыше. В связи с этим можно предположить, что машина находится в распоряжении Федеральной службы охраны. Напомним, что официальная премьера автомобилей проекта состоится в августе на автовыставке в Москве. Сразу после мероприятия будет открыт приём заказов, первые покупатели получат свои авто в начале следующего года.

Седан Aurus Senat получил гибридную установку, состоящую из электрического двигателя и бензинового твин-турбо агрегата V8. В сумме производительность установки достигает 600 «лошадей». В тандеме с двигателем работает отечественная автоматическая коробка передач на девять скоростей, тип привода – полный.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, автомобили проекта «Кортеж» будут доступны по цене минимум 10 000 000 рублей. Свои названия модели получили от кремлёвских башен.