В России подорожал почти весь модельный ряд Land Rover

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Компания Land Rover в текущем месяце повысила цены почти на всю свою модельную линейку для России. Как пишет агентство «АВТОСТАТ», рост цен колеблется от 31 000 до 200 000 рублей.

В России ценники выросли почти у всех авто марки Land Rover, выпущенные в 2018 году, кроме кроссовера Velar и Range Rover PHEV с гибридным приводом. За модель Land Rover Discovery придётся заплатить на 91 000 руб. Такой автомобиль с бензиновой установкой теперь обойдётся от 3 974 000 руб. Цены на вариант исполнения с дизельным агрегатом стартуют от 4 194 000 руб.

Land Rover Discovery Sport получил прибавку к стоимости на 31 000-100 000 руб. В "базе" спортивная модификация на «тяжелом» топливе стоит 2 803 000 руб, в то время как версию на бензине оценили от 3 071 000 руб.

Цена Range Rover выросла лишь в двух дизельных модификациях. Приобрести такой внедорожник отныне можно минимум за 6 864 000 руб. Спортивный вариант Range Rover Sport предлагается на 40 000-81 000 руб. дороже, чем раньше. Стоимость бензинового варианта составляет от 4 946 000 руб., а дизельного от 5 201 000 руб.

Помимо этого, стоимость Range Rover Evoque взлетела на 100 000 руб. во всех исполнениях, за исключением SE Dynamic. Последняя комплектация прибавила в цене сразу 200 000 руб. Теперь эту машину можно купить по цене от 2 843 000 руб. Напомним, 30 апреля 2018 года марка Land Rover отметила свой 70-летний юбилей.