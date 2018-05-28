Названия моделей «Кортеж» зарегистрируют как товарный знак

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Названия российских автомобилей премиум-класса, разработанных по проекту «Кортеж», зарегистрируют в качестве товарного знака. Соответствующие документы уже появились в базе Роспатента.

ФГУП «НАМИ» подал документы для регистрации нового товарного знака. Как и сообщалось ранее, седан проекта «Кортеж» назовут Senat, лимузин получит имя Senat Limousine, минивэн – Arsenal, а внедорожник – Komendant. Свои названия автомобили получили в честь кремлёвских башен.

Напомним, первый автомобиль проекта «Единая модульная платформа», более известного как «Кортеж» показали на инаугурации Владимира Путина 7 мая. Российский президент пересел на новый лимузин отечественного производства с Mercedes S600 Pullman Guard.

Автомобили планируют продавать под брендом Aurus, главным управляющим которого стал член совета директоров Sollers Герхард Хильгерт. Компания Sollers поможет наладить реализацию машин проекта. Серийный выпуск таких машин должен начаться уже в конце текущего года.