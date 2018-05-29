Минпромторг: Авторынок РФ в 2018 году вырастет на 7%

Сегодня, 04:00

Специалисты Минпромторга РФ проанализировали продажи транспорта в стране и озвучили прогноз, согласно которому, по итогам 2018 года, авторынок России покажет «плюс» в 7%. Об этом проинформировал замглавы ведомства, Александр Морозов.

По словам господина Морозова, эксперты Минпромторга РФ считают, что по объемам производства 2018 год будет мало чем отличаться от минувшего года. При этом стоит учитывать, что рост продаж транспорта в стране зависит от множества факторов и, к примеру, ранее Ассоциацией европейского бизнеса озвучивался прогноз, согласно которому по итогам нынешнего года авторынок России вырастет на 10%. Чтобы такой прогноз сбылся, жители страны должны приобрести 1,75 миллиона машин. Утилизационный сбор, пошлины и скачки рубля могут внести свои коррективы в эту цифру.

«АвтоВАЗ» оптимистично смотрит на 2018 год, и рассчитывает, что реализует в России 350 000 машин. Если производитель добьется такого показателя, то по итогам года его продажи покажут «плюс» в 12%.