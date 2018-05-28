На смоленских АЗС снова выросли цены на бензин

Сегодня, 15:05

Смоленские автомобилисты возмущены подорожанием бензина, стоимость на который поменялась уже в шестой раз с начала мая. В этот раз подорожание составило 40-50 копеек и затронуло АИ-92 и АИ-95.

Накануне на всех заправках «Роснефти» Смоленского региона произошло поднятие ценников на 95 и 92 бензин. Литр АИ-95 теперь стоит на 50 копеек дороже, его цена составила 44 рубля 10 копеек. Что касается АИ-95, то его стоимость увеличилась на 40 копеек и составила 40 рублей 90 копеек.

Последний раз увеличение цен было зафиксировано на заправках «Роснефти» меньше недели назад, 22 мая. Всего за май компания меняла цены шесть раз, что возмущает автомобилистов. Наряду с этим, власти сообщают, что в июле цены должны упасть на порядок ниже нынешних, но пока что ситуация на рынке обратно пропорциональна.

«Рабочий путь» сообщает, что всего за всё время подорожания в мае, АИ-92 стал дороже на 2 рубля 20 копеек за литр, а АИ-95 поднялся в цене на 2 рубля 40 копеек.