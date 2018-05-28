Назван ТОП-10 самых продаваемых в Москве автомобилей

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В Москве с начала текущего года было продано 72 200 легковых автомобилей без пробега, что на 15% превосходит результат за январь-апрель 2017 года. К таким выводам пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Наиболее востребованной у москвичей остаётся модель KIA Rio. Владельцами такого автомобиля за первые четыре месяца 2018 года стали 4 537 жителей столицы, это на 13% больше прошлогоднего показателя. Второе место занимает Hyundai Solaris, который выбрали 3 162 автолюбителя, что на 13,5 меньше, чем годом ранее.

На третьей позиции оказался кроссовер Hyundai Creta, чьи продажи выросли на 16,5% или до 2 654 единиц. Четвёртую и пятую строчку заполучили автомобили Volkswagen: седан Polo с результатом 2 512 авто (+14%) и кроссовер Tiguan с 2 016 проданными машинами (+41%).

Лифтбеки Skoda Octavia и Rapid разошлись тиражом в 1 963 (+4%) и 1 790 (+1%) автомобилей соответственно. В числе самых продаваемых в столице легковых авто оказались также кроссоверы Renault Kaptur (1 671 ед.; +62%), KIA Sportage (1 631 ед.; +39%) и Nissan X-Trail (1 628 ед.; +20%).