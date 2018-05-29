BMW может выпустить кабриолет-кроссовер на базе X2

Сегодня, 06:00

Немецкий бренд BMW собирается выпустить новый кроссовер с открытым верхом, причём основой для новинки может стать X2. В случае если модель увидит свет, конкуренцию ей составит Range Rover Evoque Convertible.

Директор по планированию BMW Ральф Малер в ходе общения с прессой рассказал, что в модельной линейке компании может появиться кросс-кабриолет. Топ-менеджер отметил, что это «интересная тема». Хотя на сегодняшний день продажи кабриолетов сокращаются, господин Малер считает, что подобные автомобили всегда найдут своих покупателей.

Пока неизвестно, выпустит BMW абсолютно новая модель или крышу «потеряет» компактный кроссовер BMW X2. Отметим, что этот автомобиль производится с 2017 года, премьерный показ кроссовера состоялся в 2016 года в рамках Парижского автосалона. Производство BMW X2 ведётся на предприятии компании в городе Регенсбур, Германия.

Помимо BMW, о выпуске кросс-кабриолета подумывает автоконцерн Volkswagen. Основой новинки станет T-Roc, при этом открытая модификация появится к 2020 году.