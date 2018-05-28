Новый рекорд: Tesla Model 3 проехал без подзарядки 975 км

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В минувшую пятницу, 25 мая, электрический седан Tesla Model 3 установил новый рекорд. Автомобилю удалось проехать без подзарядки 606 миль (975,6 км).

Эксперимент проводили блогеры из США. Шон Митчелл и Эрик Страйт на протяжении 32 часов ездили в электрокаре на скорости 32-48 км/ч с целью установить новый рекорд. Отмечается, что воздух в салон Tesla Model 3 нагрелся до 42 градусов по Цельсию, однако блогеры решили не включать кондиционер чтобы максимально сохранить заряд батареи.

По документам электрический седан Tesla Model 3 оснащен аккумулятором емкостью в 75 кВт-ч, но в ходе рекордного заезда машина заглохла уже после израсходованных 66 кВт-ч. Таким образом Митчелл и Страйт были вынуждены везти автомобиль в сервисный центр.

Отметим, что это не первый эксперимент ребят с Tesla Model 3. Ранее они уже испытывали электромобиль на дальность поездки, тогда он преодолел 830 км.