УАЗики перестанут ржаветь: Ульяновцы удвоили коррозионную стойкость автомобилей

Сегодня, 12:09

В текущем месяце Ульяновский автозавод начал использовать новый катафорезный грунт от американской фирмы PPG. На предприятии отмечают, что устойчивость кузовов УАЗ к коррозии повысится в два раза.

Новый грунт PPG отличается повышенной проникающей способностью, чего удалось добиться за счёт сульфаминовой кислоты. Таким образом, лицевые поверхности кузовов УАЗ станут лучше защищены от механических воздействий. Кроме того, этим же грунтом обрабатываются кромки металла и скрытые полости, что значительно увеличивает коррозийную стойкость.

Ранее сотрудники российской компании и фирмы PPG в ходе совместного исследования проверили эффективность нового грунта. Тесты подтвердили, что при повреждении краски на металле, покрытом катафорезным грунтом, появляется вдвое меньше коррозии после 1 500 часов в камере солевого тумана.

Отмечается, что новый грунт от PPG активно используют европейские и российские автопроизводители. УАЗ начнёт применять его на всей модельной линейке.

Стоит напомнить, что с февраля рамы всех моделей УАЗ обрабатывают дополнительным слоем лакокрасочных материалов, за счёт чего, как показали тесты в лабораторных условиях, их устойчивость к коррозии выросла вдвое. Данное мероприятие, как и применение нового грунта – часть программы по повышению качества продукции УАЗ.