Эксперты рассказали, почему не стоит покупать мощные автомобили

Вчера, 23:00

Сегодня автопроизводители предлагают гораздо более мощные и быстрые модели, чем 15 лет назад, однако ограничения скорости с тех пор не менялись. Эксперты рассказали, насколько справедливы такие правила, а также есть ли смысл сегодня покупать мощный автомобиль.

Технические возможности автомобиля 40 лет назад упирались в отметку 120 км/ч, что всего на треть больше максимально разрешённой скорости при движении по трассе. По той же логике, сегодня должно быть разрешено ездить за городом со скоростью до 123 км/ч, поскольку максимальная отметка на спидометре LADA Vesta – 178 км/ч.

Однако с учётом тормозного пути получается результат, который подошёл бы как водителям, так и властям – 115 км/ч. Безопасная, по мнению экспертов, скорость в 115 км/ч в настоящее время относится к самой популярной категории штрафов в 500 рублей. При этом обойти правило становится всё труднее, ведь повсеместно появляются камеры видеофиксации и вводится скрытое патрулирование.

Многие считают, что увеличение максимально разрешённой скорости повлечет увеличение числа ДТП. По словам экспертов, при движении на скорости в 90 км/ч по трассе водители теряют концентрацию и зачастую отвлекаются на смартфон.

Несмотря на это, правительство не намерено в ближайшем будущем вводить подобные изменения. В связи с этим покупать быструю машину – нецелесообразно.