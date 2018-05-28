В Воронеже дорожный знак превратили в алтарь ультрас «Факела»

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Воронежцы обсуждают в интернете дорожный знак, который футбольные фанаты полностью залепили наклейками.

Накануне в сеть попал снимок, на котором запечатлен дорожный знак, который ранее обозначал пешеходный переход, однако ультрас его «модифицировали». Фанаты местной футбольной команды «Факел» практически полностью заклеили указатель стикерами с соответствующей символикой.

Воронежские ультрас известны как Fiery Force. О том, они могут быть причастны к заклеиванию дородного знака, указывают стикеры с такой надписью, имеющиеся на указателе. Также на нем появилась воронежская и «правая» символика.

В нынешнем году воронежские ультрас пребывают в негативном настрое, так как «Факел» потерпел несколько поражений. Масла в огонь подливает тот факт, что команды вышла из ФНЛ и перешла в ПФЛ.