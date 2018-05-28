Suzuki Jimny нового поколения отправился на конвейер

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Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения отправился в серийное производство, о чем свидетельствуют фотографии автомобильных папарацци, появившиеся в Сети. Судя по снимкам, машина похожа на своего предшественника.

Японские машиностроители не спешат рассекречивать новый Suzuki Jimny, но накануне в интернете появилось видео с подборкой шпионских фотографий, на которых запечатлена стоянка-склад с первыми собранными экземплярами внедорожника.

Новое поколение станет для внедорожника Suzuki Jimny уже четвертым. Для машины применена рамная конструкция, как и у ее предшественника. Внешняя составляющая автомобиля во многом напоминает предыдущую версию транспортного средства.

По некоторым данным, новый внедорожник Suzuki Jimny будет оснащаться моторами объемом 0,6, 1.0 и 1,2 л. Для них предусмотрены 5-ступенчатая механическая трансмиссия и раздаточная коробка с понижающей передачей.

Предыдущая генерация внедорожника Suzuki Jimny производилась с 1998 года, но сейчас не выпускается из-за того, что она сильно устарела для современного рынка. Дата начала продаж новой версии машины пока не называется.