В Краснодаре люк пытался «сбежать» в бампере автомобиля

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В Краснодаре на улице Тургенева с дороги слетел люк и застрял в бампере автомобиля Lifan. Фотографии с места необычного происшествия были опубликованы в сообществе «Типичный Краснодар» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль жителя Краснодара пострадал от ненадёжно установленного на дороге люка. Хотя владельцу иномарки придётся потратиться на ремонт бампера, многим интернет-пользователем происшествие показалось абсурдным и смешным. «Такого мы еще не видели. Люк пытался сбежать с Тургенева и запрыгнул в машину» - подписал фото автор.

Некоторые горожане попытались придумать шуточные объяснения ситуации: «Это же лифан. Он собирает недостающие детали», «Просто у китайского автопрома жесткая нехватка железа», «Черепашки ниндзя просто хотели из дома выйти, но не удачно».

Другие пожаловались на власть и «дорожников», которые плохо выполняют свою работу, добавив, что подобные происшествия «вполне нормальны для России». Отметим, что автовладелец имеет право привлечь к ответственности сотрудников дорожной службы, которые отвечают за данный участок.