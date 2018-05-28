В Уфе в День города пройдет выставка ретро-автомобилей

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Одним из самых интересных экземпляров станет советская ГАЗ-14 «Чайка». Выставка пройдет в парке имени Якутова в День города, информирует пресс-служба Советского района Уфы.

Отмечается, что выставка откроется в День города Уфы 12 июня в 15:00. Жители смогут сфотографироваться со всеми раритетными автомобилями.

На выставке ретро-машин будет показан уникальный ГАЗ-14 «Чайка», производство которого осуществлялось с 1977 по 1988 год. Сборку единственной на то время совесткой модели свернули после постановления ЦК КПСС о борьбе с привилегиями. Тогда была уничтожена вся документация о ней, сборочные линии, кузовные штампы и другое.

Еще одним интересным экземпляром на выставке в Уфе станет Москвич-400. Мало кто знает, что эту модель изначально планировали сделать двухдверной, как Opel Kadett, но такая затея пришлась не по вкусу Сталину.