«Жигуль» примерил шильдик Mercedes-Benz

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Иногда автовладельцы прикрепляют к своим машинам шильдики от других автомобилей, что вызывает недоумение или смех у других участников дорожного движения. В сети появилось фото «Жигуля», примерившего значок от Mercedes-Benz.

В социальной сети Instagram появилась забавная фотография старого автомобиля ВАЗ-2101, который примерил шильдик от немецкого Mercedes-Benz. Автор снимка прокомментировал его: «Новая модель машины: копейка-мерседес».

Хотя в кадр попал только фрагмент передней части машины, уже по нему видно, в насколько плохом состоянии она находится. Видимо, владелец «Жигуля» решил компенсировать наличие ржавчины, вмятин и царапин на кузове красивым значком от иномарки.

Напомним, в этом месяце на дорогах Иркутска сфотографировали автомобиль Toyota Camry, заднюю часть которого украсил логотип премиальной марки Lexus.