Составлен ТОП-3 впечатляющих вездеходов от российских умельцев

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Когда речь заходит о настоящих вездеходах, трудно найти страну, лучше России, где умельцы способны своими руками создавать настоящих внедорожных «монстров». Эксперты решили назвать тройку лучших вездеходов, разработанных отечественными инженерами.

Первое место в ТОП-3 занял уникальный автомобиль «Шерп», который был представлен в рамках выставки кроссоверов и внедорожников в Москве в 2015 году. Вездеходу по силу любое бездорожье, а в движение он приводится 1,5-литровым 44-сильным двигателем. Кажется, смешная мощность, но её вполне достаточно для выполнения поставленных задач. Стоимость болотохода «Шерп» составляет 65 тыс. долларов или 4 млн рублей.

Второе место в рейтинге самых впечатляющих вездеходов занимает «Атон-Импульс Викинг 2992», разработанный в 2014 году. Он питается 82-сильным мотором, которого недостаточно при весе авто в 3,3 тонны. Тем не менее, для езды по бездорожью производительности вполне хватает. Стоимость вездехода составляет 200 тыс. долларов (12,5 млн рублей).

Замыкает ТОП-3 вездеход-амфибия «Бурлак», выпущенный компанией «Вездеходы Макарова» в 2015 году. В основном машина предназначена для эксплуатации в Арктике. Автомобиль не может утонуть в болотах и водоемах, поэтому имеет огромное преимущество над конкурентами. Цены на такой вездеход до сих пор не разглашаются.