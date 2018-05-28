Саратовец заметил полицейскую машину на парковке для инвалидов

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На парковке около торгового центра «Оранжевый», расположенного на улице Орджоникидзе, 1, полицейский занял место для инвалидов. Один из жителей Саратова сделал снимок нарушения ПДД и разместил его в соцсетях.

На фото видно, что внедорожник «Нива» в полицейской ливрее и проблесковым маячком припаркован на месте для инвалидов. К сожалению, номерные знаки автомобиля различить невозможно. Автор фотографии пожелал остаться неизвестным, видимо, чтобы избежать гнева правоохранителей.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни ругали полицейского и сожалели, что его сложно привлечь к ответственности, другие посчитали, что у стражей порядка могли быть особые причины для подобной парковки.

«А если там действительно что-то случилось, им надо за километр машину ставить что ли?», – написала жительница Саратова.

Напомним, что по закону для нарушителей, припарковавших транспортное средства на месте для инвалидов, предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей.