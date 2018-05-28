Рост цен на авто обогнал подорожание квартир в Новосибирске

Сегодня, 07:30

За последний год в Новосибирске автомобили подорожали значительно больше, чем квартиры. Так, цены на среднюю квартиру в городе поднялись на 20% меньше по сравнению с самой популярной иномаркой, подсчитали аналитики N1.RU.

Агентство «АВТОСТАТ» передаёт, что KIA Rio, ставший в апреле бестселлером на российском авторынке, в базовой комплектации за год прибавил в цене 25% и теперь обойдётся не в 500 000, а в 625 000 рублей. Квартира на вторичном новосибирском рынке в среднем подорожала на 3,4% или до 3 000 000 рублей против 2 910 000 рублей годом ранее.

Как подсчитали эксперты, в прошлом году после продажи KIA Rio в Новосибирске можно было купить только 8,5 кв. м жилья, на сегодняшний день стоимость такой машины соответствует 10,4 кв. м жилья. Это приблизительно третья часть от площади однокомнатной квартиры или почти половина студии.

В пресс-службе N1.RU отметили, что авто и квартира остаются самыми крупными покупками для новосибирских семей, причём за последний год они стали ещё недоступнее. Отметим, что KIA Rio не так востребован в Новосибирске, как в целом по России. Сибиряки предпочитают кроссовер Hyundai Creta.