Воронежцев рассмешил чудо-гибрид мотоцикла и автомобиля

Сегодня, 19:07

По воронежским дорогам колесит необычный гибрид автомобиля и мотоцикла. Снимок транспортного средства был размещён в городском сообществе «Типичный Воронеж».

Местный житель Руслан, стоя на светофоре, смог сфотографировать транспорт, передняя часть которого была взята от мотоцикла, а задняя – от легкового автомобиля. Любопытно, что транспортное средство оборудовали двумя сидениями с подголовниками.

«Вот такое чудо ездит по дорогам нашего города», – написал автор снимка.

Необычный транспорт рассмешил горожан, многие отметили, что и раньше встречали его на дорогах. Некоторых пользователей заинтересовало, как именно было зарегистрировано это транспортное средство: как мотоцикл или как автомобиль. Другие стали спрашивать цену такого «чудо-гибрида».

«Когда так и не решил, что тебе нужно», «Зато багажник есть», «Это что? Мотомобиль?» – пошутили воронежцы.