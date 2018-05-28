Bentley EXP10 Speed 6 признан самым красивым автомобием в мире

Сегодня, 07:00

В Италии с 22 по 24 мая проходил ежегодный фестиваль под названием Concorso d’Eleganza Villa d’Este. В рамках мероприятия автомобильные эксперты выбрали самый красивый в мире автомобиль.

Победу смогло завоевать спортивное купе премиум-класса Bentley EXP10 Speed 6. На статус самого красивого авто в мире претендовало несколько десятков моделей от европейских и азиатских производителей.

Внешний вид Bentley EXP10 Speed 6 разработал тот же дизайнер, что работал над последней Skoda Fabia. Британский спорткар получил нетипичные для марки оригинальные фары. Отметим, что если спереди оптика сохранила фирменную форму, то задние фонари получились непохожими на тот же элемент у других моделей Bentley. Кроме того, отдельные детали в автомобиле напоминают обновлённую версию легендарного Porsche 911.

В салоне Bentley EXP10 Speed 6 разместились OLED-экраны, для отделки использовалось много натуральной кожи и дерева. Любопытно, что спортивное купе стало первым для британской марки автомобилем, в котором некоторые детали были распечатаны на 3D-принтере.