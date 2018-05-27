Цены на бензин вгоняют в депрессию ростовских автомобилистов

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Каждый год в Ростове-на-Дону стоимость бензина растет все больше и больше, что становится большой проблемой для автовладельцев. Водители города отметили, что в последнее время цены стали невыносимо высокими и могут стать причиной депрессии.

Цены на бензин АИ-95 в Ростове-на-Дону вскоре достигнут отметки 50 рублей/литр. Автовладельцы заметили, что стоимость топлива растет с каждым днем. Один из жителей города опубликовал снимок цен на бензин с подписью «к концу мая ждем 50 рублей/литр», а также поинтересовался мнением других ростовчан.

Пользователи сети отреагировали достаточно спокойно, поскольку рост цен на бензин перестал их удивлять. Несмотря на громкие заявления, в ближайшее время водители не намерены отказываться от авто. В то же время владельцы машин отмечают, что стремительный рост цен вгоняет в депрессию.