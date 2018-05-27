«Мы тебя не забудем»: Ставропольчане разочарованы прекращением сборки LADA Priora

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Автолюбители из Ставропольского края испытали разочарование из-за того, что они больше не смогут купить новую LADA Priora, поскольку не так давно компания «АвтоВАЗ» объявила о прекращении производства данной модели.

Российские интернет-пользователи бурно отреагировали на новость о прекращении выпуска LADA Priora. Помимо неё, конвейер покинут Granta и Kalina. Особенно расстроило подобное решение жителей Северо-Кавказского федерального округа, где данные модели, а в особенности Priora, пользуются высокой популярностью, в том числе среди местной молодёжи.

На Ставрополье также нашлось немало поклонников этих отечественных автомобилей. «Приора, мы тебя не забудем», «Сочувствую, примите соболезнования родные и близкие», «Свою не продам, в дальнейшем эксклюзивом будет», – пишут в социальных сетях жители края.