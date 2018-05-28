Каждая четвёртая проданная в РФ машина является отечественной

Сегодня, 06:00

Как сообщают аналитики агентства «АВТОСТАТ», по итогам января-апреля текущего года на российском авторынке удалось реализовать 137 700 отечественных машин, что на 18% большем, чем годом ранее.

С учётом легкого коммерческого транспорта российский рынок с начала года достиг 545 300 автомобилей, что на 20,5% выше прошлогоднего показателя. В результате отечественные бренды заняли долю в 25,2%, то есть каждый четвёртый автомобиль, проданный в РФ, был российским.

Среди отечественных марок по продажам традиционно лидирует «АвтоВАЗ». За первые четыре месяца текущего года россияне приобрели 109 800 таких машин (+25%). Продажи LCV-автомобилей «ГАЗ» за отчётный период выросли на 10% или до 17 100 единиц, что позволило марке занять второе место.

Наряду с этим объём реализации «УАЗ» сократился на 17% в годовом сравнении и составил 10 800 экземпляров. Напомним, компания «АвтоВАЗ» собирается выпустить новый внедорожник LADA 4X4 в 2021-2022 годах.